JM | Protest Selikor-personeel, 7 rondjes om Forti

Door Jericette Moniz

Op dit moment is een protest gaande in Punda, bestaande uit personeel van vuilophaalbedrijf Selikor. De groep protestanten marcheren onder begeleiding van politie zeven rondjes om Fort Amsterdam, met de Curaçaose vlag in hun hand.

De reden achter het aantal rondjes is symbolisch en vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Het volk Israël kreeg, volgens de geschiedenis in Jozua, van God de opdracht om zes dagen lang een ronde om de ommuurde stad Jericho te lopen.

Op de zevende dag moesten de Israëlieten zevenmaal rond Jericho trekken en vervolgens met geschreeuw en hoorngeschal de aanval openen. De hoge stadsmuren stortten in en Jozua kon met zijn leger zo Jericho binnenklimmen.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie