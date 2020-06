JM | Rapper Tito Rasz veroordeeld tot 30 maanden cel

Door Jericette Moniz

De Rechtbank heeft vanmorgen de 26-jarige R. Hato, beter bekend als rapper Tito Rasz, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Hato is schuldig bevonden aan bedreiging, vernieling, wapen- en drugsbezit.

Deze delicten zijn volgens het dossier gepleegd net na de tienerparade op zaterdag 22 februari voor een snèk in de wijk Marchena. Voor mishandeling kreeg hij vrijspraak. In de praktijk zou hij over 18 maanden al op vrije voeten kunnen komen.

Zijn advocaat, Marije Vaders, verklaart tegenover deze verslaggeefster met Hato te zullen overleggen of zij al dan niet in hoger beroep gaan.

Tito Rasz werd bekend om zijn liedjes met onder andere rappers Jaido en de inmiddels overleden Becholize, die samen de groep ‘Easy Money Gang’ vormden.

