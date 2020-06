JM | Rhuggenaath en Girigorie onder vuur

Door Jericette Moniz

Premier Eugene Rhuggenaath en de minister van Justitie, Quincy Girigorie (beiden PAR), stonden vanavond tijdens de Openbare Statenvergadering onder vuur. De vragen van het Parlement zijn zodanig specifiek dat de beantwoording minimaal één week duurt, zo schatte Girigorie in.

Daarnaast zou volgens de Justitieminister crisismanagement op dit moment voorrang hebben op de beantwoording van vragen vanuit de Staten. Rhuggenaath deelde deze opvatting en de voorzitter schortte de vergadering een week op.

Statenlid Rennox Calmes (PIN) was een van de leden die de minister van Justitie onderwierp aan een heus vragenvuur:

Waarom werden de manifestanten in Punda toegelaten? Waarom werd de deur van Forti dicht gedaan? Waarom werden er militairen ingezet? Bestaat er een veiligheidsprotocol dat ertoe dient om de bewoners van de stad te beschermen bij uit de hand gelopen manifestaties? Wanneer zijn deze protocollen voor het laatst geüpdatet?

Onderzoek

Calmes wil ook weten of de minister onderzoek gaat doen naar de gebeurtenissen in Forti en of het optreden van de Mobiele Eenheid wel volgens regels is verlopen. Ook vraagt hij waarom de Korpschef ontslag heeft genomen en of dat alleen met de recente gebeurtenissen in te maken had, of dat er misschien ook al wel eerder sprake was van beëindiging van de dienstbetrekking van de Korpschef.

Stephen Walroud (PAR) stelde de hypothetische vraag waar elders in de wereld het mogelijk is om overheidsgebouwen te bestormen en er vervolgens zonder kleerscheuren vanaf te komen. Statenlid van de partij MAN, Giselle McWilliam, wilde enkel weten of de minister met de manifestanten heeft gesproken of wanneer hij dat eventueel gaat doen.

Lon Mutueel

Gilbert Doran (MFK) richtte zijn pijlen voornamelijk op Rhuggenaath in de hoedanigheid van Onderwijsminister: Kunt u zich nog herinneren dat de regering Feffik liet sluiten en hoe diezelfde regering toen nog vol lof sprak over Lon Mutueel, vanwege zijn strijdlustig optreden bij het voorkomen van de sluiting van de school? U had de jongeren een andere school beloofd. Wat is daarvan terecht gekomen?

Verder vroeg het MFK-Statenlid hoeveel dropouts er zijn, hoe de jeugdige bezetting is in de gevangenis en hoe deze worden begeleid op een terugkeer in de samenleving. Hij vroeg ook of er opleidingen in de gevangenissen worden aangeboden. Ook zette hij de nodige vraagtekens bij het uit de hand gelopen protest in Forti en met name over het gebruik van traangas. Doran wil weten wie daartoe opdracht gegeven heeft.

