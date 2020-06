JM | Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel vast op verdenking van opruiing en medeplegen brandstichting

Door Jericette Moniz

Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel, een van de ‘leiders’ van de groep demonstranten, bestaande uit ontevreden medewerkers van Selikor en de Raffinaderij, is aangehouden op verdenking van opruiing en het medeplegen van brandstichting. Dit bevestigt zijn advocaat, Athena Sulvaran, desgevraagd.

Mutueel wordt momenteel verhoord. Sulvaran verklaart tegenover deze verslaggeefster dat er nog geen duidelijkheid is met betrekking tot de status van het onderzoek. Wel moet Mutueel morgen voor de rechter-commissaris verschijnen. “Dan pas zullen wij meer duidelijkheid krijgen”, aldus Sulvaran.

Escalatie

Mutueel wilde in de ochtend van 24 juni dat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) bij ‘Post 5’ acte de présence zou geven en de ongenoegen van de aanwezigen zou aanhoren. Dit was hij niet van plan. Hierdoor besloot de groep demonstranten naar Forti te lopen en Rhuggenaath ter verantwoording te roepen.

De gemoederen liepen daar naar zeggen zodanig op, dat de Mobiele Eenheid besloot de actievoerders met traangas te besproeien. Hierna volgde een escalatie, waar onder andere autos en leegstaande woningen in brand werden gestoken. Mutueel werd in de avonduren gearresteerd en meegenomen naar het politieburo. De politie heeft in totaal meer dan 45 aanhoudingen verricht.

