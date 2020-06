JM | TUI biedt gratis PCR-test en resort credit

Door Jericette Moniz

Vliegmaatschappij TUI biedt tot en met 31 augustus de PCR (polymerase chain reaction)-test gratis aan alle reizigers aan, inclusief degenen met alleen een vliegticket. De test moest vaststellen of iemand het nieuwe coronavirus op dat moment heeft en is verplicht voor iedereen die naar Curaçao wil reizen.

Alleen kinderen jonger dan één jaar oud zijn vrijgesteld. De test mag maximaal drie dagen oud zijn op het moment dat men aankomt en de uitslag moet op een formeel erkend COVID-19 certificaat vermeld staan. Dit certificaat dient de reiziger bij zich te hebben als hij/zij op Curaçao aankomt.

Bovendien ontvangen reizigers voor Curaçao, in samenwerking met de lokale hotelsector CHATA, een resort credit ter waarde van 40 euro per persoon. Deze ontvangen zij ter plaatse van de accommodatie waar zij verblijven. De resort credit is te besteden in het hotel aan bijvoorbeeld eten en drinken, een wellness behandeling of andere services.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie