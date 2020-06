JM | Vandalen hebben het op parken gemunt

Door Jericette Moniz

Enkele parken op het eiland zijn de laatste weken weer de dupe van vandalisme geworden. Dit meldt Stichting Uniek Curaçao. “Er is dringend hulp nodig.”

Zo is er bij het Kabouterbos opnieuw schade toegebracht aan de wipwap. Een ligbank bij het quarantainegebouw bij Caracasbaai Eiland is gestolen en een is vernield. Twee zitbankjes bij de mirador bij Jan Thiel zijn beschadigd en bij Parke Roi Rincon is het slot van het hek vernield. Parke Hatun, Ascencion en San Nicolaas-Abou moesten het ook ontgelden.

Volgens Stichting Uniek Curaçao is vandalisme en diefstal niet het enige probleem maar ook spreekt de organisatie van een ‘explosie aan vervuiling’ na de lockdown; dode maar ook levende dieren worden gedumpt alsook huis-, tuin- en keukenafval (door naburige snèks).

Vrijwilligers

Er zijn dringend vrijwilligers nodig om in het veld pups te vangen, deze naar een geschikt onderkomen te brengen, kadavers te ruimen, dode bomen te verwijderen, voor snoeiwerk, het rapen van zwerfvuil en schade door vandalisme te herstellen.

Parke Roi Rincon heeft onlangs nog een parkwachter ingezet, vanwege de aanhoudende kadaver- en vuildump in het park dat grenst aan de wijk Souax. Geïnteresseerden voor vrijwilligerswerk kunnen reageren op e-mail adres [email protected] of telefoon nummer 4628989.

