JM | William ‘Junior’ Millerson overleden

Door Jericette Moniz

Statenvoorzitter en voormalig karateka William ‘Junior’ Millerson (PAR) is vanmorgen heengegaan. Hij leed aan kanker en was voor behandeling in Nederland, maar het ziekenhuis kon niets meer voor hem doen.

Millerson (67) was een geliefd persoon. Het gevoel van verlies is groot in de PAR, maar ook bij al zijn collega’s in de sportwereld en het volk. PAR-Statenlid Stephen Walroud zegt dat alleen een wonder Millerson nog had kunnen redden.

“In de laatste fase is hij vooral in familiesfeer goed verzorgd. Vanochtend vroeg informeerde de Statenvoorzitter (Ana Maria Pauletta, red.) mij dat hij is heengegaan. Gone too soon. May he rest in peace”, aldus Walroud desgevraagd.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie