Joop | Bedrijf dreigt met rechtszaak tegen vrijwilligers die ziekenhuis te hulp schieten

Het was een van die hartverwarmende verhalen van de afgelopen dagen: nadat de artsen in een Italiaans ziekenhuis ontdekten dat ze nauwelijks meer luchtkleppen hadden voor hun beademingsapparatuur, schoot een bedrijfje met een 3D-printer te hulp.

In een mum van tijd werden de voor de beademingsapparaten benodigde kleppen nagemaakt. Dat was maar goed ook, want de fabrikant van het gewenste onderdeel kon de kleppen vanwege de grote vraag niet op korte termijn leveren. De Italiaanse minister van Innovatie reageerde enthousiast.

Eind goed, al goed? Toch niet. Want de fabrikant die de kleppen produceert, dreigt met een rechtszaak wegens patentinbreuk. Dat heeft vermoedelijk ook iets te maken met de prijs die de fabrikant rekent voor de luchtkleppen: 10.000 euro. Het bedrijfje met de 3D-printer slaagde erin het onderdeel voor een euro per stuk na te maken.

