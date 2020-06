Curacao.nu | Katten Café op Curaçao

Persbureau Curacao

Willemstad – Stichting Kitten Rescue Curaçao opent a.s. zaterdag 20 juni a.s. om 15:00 uur het allereerste katten café van Curaçao. Het katten café is onderdeel van een splinternieuwe opvangfaciliteit op Bandabou, die tijdelijke opvang biedt aan kittens en katten.

Het katten café is een unieke plek waar je in een huiskamer-achtige setting kunt genieten van een kopje koffie, thee of frisje en je tegelijkertijd kunt knuffelen met de kittens en katten in de opvang, waarvan een groot deel ook nog beschikbaar zijn voor adoptie.

“Wij proberen een positieve draai te geven aan een serieus probleem op het eiland, het enorme overschot aan zwerfkatten” zegt Miriam Bleeker, initiatiefneemster van het katten café en voorzitter van de stichting. “ Wij nodigen mensen uit om zonder enige verplichting, laagdrempelig, kennis te komen maken met onze stichting en met de kittens en katten in onze opvang.

Iedereen is van harte welkom in het katten café om wat te komen drinken. De pluizige kittens en katten zitten klaar om gezellig te knuffelen met eenieder die het katten café bezoekt. Vooralsnog is het katten café alleen geopend op zaterdag en zondag tussen 15:00 – 18:00 uur. De entree is helemaal gratis maar een kleine financiële donatie aan de stichting wordt erg gewaardeerd.

Stichting Kitten Rescue Curaçao zet zich in voor zwerfkatten op het eiland en de hoge nood aan extra opvangcapaciteit heeft geleid tot een samenwerking met de Nederlandse goede doelen organisaties DierenLot en ABRI voor Dieren, waardoor een professionele opvang met katten café op Curaçao gerealiseerd kon geworden.

Naast opvang steunt Stichting Kitten Rescue Curaçao katteneigenaren met een kleine beurs; met voer, met het steriliseren van de kat of met dierenartsrekeningen indien nodig.

Meer informatie over het Katten Café vind je op: https://cafe.kittenrescuecuracao.com.

Bron: Curacao.nu