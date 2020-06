KKC | Twitter rechtbankverslag regiezitting hoger beroep Maximus – George Jamaloodin

Rechtbankverslag Dick Drayer | Please refresh (Ctrl + R) voor updates

Met onderzoeksverzoeken Openbaar Ministerie en Sulvaran & Murray



WILLEMSTAD – Vanochtend om 10.00 uur begint het hoger beroep tegen George Jamaloodin. De voormalig Financien minister vecht zijn gevangenisstraf van 28 jaar aan. Die kreeg hij voor zijn aandeel in de moord op Helmin Wiels. De rechter achtte toen bewezen dat hij de moord had uitgelokt en betaald had voor de moord.

Ook het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Jamaloodin is vorig jaar veroordeeld als uitlokker die opdracht heeft gegeven aan moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca voor de moord op politicus Helmin Wiels. Eerder werden schutter Elvis ‘Monster’ Kuwas en zijn opdrachtgever, moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca, in alle instanties schuldig bevonden en tot levenslang veroordeeld. Beiden werden schuldig bevonden aan medeplegen moord op Wiels. Ook de broer van Jamaloodin, de gokbaas Robbie dos Santos wordt nog steeds als Maximus verdachte aangemerkt.

In de zaak, die inmiddels al 6 jaar voortsleept, werden veel prominenten ge- en verhoord, waaronder ex-premier Gerrit Schotte, ex-justitie minister Elmer Wilsoe, ex-minister Carlos Monk, ex-minister Carlos Trinidad en gokbazen Rodolfo Pizziolo, Cocochi Prins en Robbie dos Santos. Over de auteurs is na al die jaren nog nimmer iets bekend gemaakt.

Vandaag is een regiezitting en worden eventuele nadere onderzoekwensen kenbaar gemaakt. Daarnaast wordt de datum bekend gemaakt wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld.

—0—0—0—0—0—0—0—

———————————————————

TWITTERVERSLAG 9 juni 2020

———————————————————

Negen juni 2020











Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: er ontbreken 17 sms’en tussen Jamaloodin en Fonseca. Dat kan niet. Geen uitleg van OM. Nog steeds niet. Als ze niet terug te vinden zijn, mogen ze niet als bewijs mogen worden meegenomen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Waarom vernietigt OM audio van verhoren? 30 in totaal. Waarom neem je op als je toch weggooit?

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: zijn er meer verdachten dan alleen Robbie dos Santos

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: verdedig blijft. Olga er den in alle oproepen. Van de meer dan 90 getuigen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: OM reageert nergens onderbouwd op. Veel aanwijzingen in dossier zijn niet onderzocht. Stukken zijn kwijt. SMS zijn kwijt als je kijkt naar telefoon van Fonseca en Jamaloodin

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: al voornoemde getuigen moeten worden gehoord op zitting, behalve B5, die komt maar vermomd

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: rechter corrigeert Sulvaran: “u bent aan het pleiten en u mag alleen reageren op onderzoeksvragen”

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: maar B5 heeft geen toestbare bron. Alleen verklaring bij RC. Betrouwbaarheid niet getoetst

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: getuige B5. Heeft die belang om anoniem te blijven

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: niemand in rooi Santu en koraal specht kent Gino.

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Gino. Belangrijk. Getuige. Nooit gevonden. Ook nooit geprobeerd. Gino uit rooi Santu. Hij zou weten van offerte voor bestelling moord door janaloodin

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: spook informant of ze moeten met hem op zitting komen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Informant VDC is ook onvindbaar. Verklaring Gumbs is onjuist. Niet betrouwbaar. Hij spreekt in PV ook niet over informant. Die moet dus opgeroepen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: er is geen poging gewaagd om Romley te vinden

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: romely MOET gehoord worden. Ze had relatie met agent rst

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Getuige Romley is niet bruikbaar

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Romley is voor eeuwig uit koninkrijk verdwenen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Wiels werd sinds 2011 bedreigd. Maar OM heeft daarnaar geen onderzoek gedaan. Alternatieve scenario’s

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: 3 onvindbare getuigen in dossier. Spookgetuigen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: OM heeft geen bezwaar. Alleen waar? Sulvaran wil op zitting, OM vindt bij RC

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: broer van Pretu moet gehoord. Zijn verklaring is te vaag. Jamaloodin heeft belang om die verklaring goed te screenen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Sulvaran: geen nut om Fonseca te horen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: u moet al mijn onderzoekswensen in te willigen. Ik Smeek u

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Ik Smeek u de rapporten grondig te lezen. ik heb niets te maken met de moord op Wiels. Alles is van horen zeggen en bron zij ln Pretu en bolle

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: ik heb drie NL deskundigen en recherchebureau ingeschakeld

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Ik wil dat risico niet lopen. Ik neem aan dat u tot goed oordeel komt. En u niet uw oor laat hangen naarOM

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: ik loop risico op lange gevangenisstraf. Dan ben ik ver in de 80

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Jamaloodin spreekt nu.

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Fonseca is niet opgeroepen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Sulvaran heeft nu een uur nodig

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: hof heeft tijd nodig. 9 juli om 15.15 laten we beslissing weten op onderzoekswensen

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: de stukken kwamen gisteren laat binnen. OM brengt nog 3 stukken i ln vandaag

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: OM heeft 21 pagina’s teruggeschreven

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Brief verdediging met verzoeken. 26 mei. 96 pagina’s. 93 onderzoekswensen. OM HEEFT GEEN WENSEN

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Jamaloodin wil tolk

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: zijn advocaten Sulvaran Murray

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: Jamaloodin komt binnen. Sterk vermagerd

Hoger beroep regiezitting #Jamaloodin: zitting begint

Bron: Yves Cooper, Caribisch Netwerk en Dick Drayer/Persbureau Curacao