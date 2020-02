Knack | Donald Trump: ‘We zijn door de hel gegaan’

‘We zijn door de hel gegaan, oneerlijk, ik heb niets verkeerds gedaan.’ Dit heeft een boze Amerikaanse president Donald Trump donderdag gezegd in een toespraak in het Witte Huis tegenover getrouwen die hij een ‘viering’ noemde.

Het staatshoofd had onder andere regeringsleden, hooggeplaatste Republikeinen zoals meerderheidsfractieleider Mitch McConnell en zijn advocaten uitgenodigd om zijn vrijspraak in het impeachmentproces te bejubelen. Hij veroordeelde het proces opnieuw in krachtige bewoordingen zoals een ‘heksenjacht’.

‘Wij zijn door de hel gegaan, oneerlijk, ik heb niets verkeerds gedaan, toch niet doelbewust’, zei de Republikeinse president. De impeachmentprocedure tegen hem was ‘boosaardig, het was corrupt, het was vuile flikkerij’. Of nog: ‘(Lieden die) lekken en leugenaars. Dit mag een andere president nooit, nooit meer gebeuren’, herhaalde Trump nog eens over wat hij een ‘schande’ noemde.

Eraan toevoegend ‘niet te weten of andere presidenten in staat zouden zijn geweest dit te aanvaarden.’

Trump herinnerde ook aan de ‘oorlog’ die hij had gevoerd vanaf het begin dat hij aantrad als president in januari 2017 en sprak uitdrukkelijke woorden van lof uit voor mensen die aan zijn ‘overwinning’ hebben bijgedragen, zoals McConnell.

Hij kwam terug op de Rusland-affaire: ‘het was allemaal bulls***t’. Om James Comey, die door Trump de laan werd uitgestuurd als hoofd van de FBI, opnieuw te beschuldigen van lekken.

De president schoot ook opnieuw met scherp op degenen die hem hadden vervolgd en aangeklaagd, zoals de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en haar partijgenoot Adam Schiff die hoofdaanklager was. ‘Vreselijke’ en ‘verdorven’ mensen, noemde hij hen.

Trump zwaaide ook met een exemplaar van de Washington Post die letterlijk had gekopt: ‘Trump vrijgesproken’. Waarop hij tegenover zijn echtgenote Melania grapte: ‘We kunnen dit meenemen naar huis, schat. Misschien kaderen we het in.’

Trump riep zijn dochter Ivanka en Melania op het podium voor een knuffel. ‘Ik wil mij verontschuldigen voor mijn gezin omdat zij door een onheuse, rotte deal vanwege sommige zeer boosaardige en zieke mensen moesten gaan.’

‘Oneerlijke Democraten wilden ons vernietigen’

Nog geen 24 uur nadat hij op het impeachmentproces werd vrijgesproken, had de Amerikaanse president Donald Trump uitgehaald naar de ‘zeer oneerlijke en corrupte’ Democraten die hem ten val wilde brengen. Hun daden hebben het land en zijn familie ‘zwaar leed’ toegebracht, zo verklaarde hij donderdag eerder op de dag tijdens het jaarlijkse National Prayer Breakfast in Washington.

‘Zoals iedereen weet, hebben mijn familie, ons geweldig land en uw president een vreselijke beproeving moeten doorstaan door enkele zeer oneerlijke en corrupte mensen’, verklaarde Trump. ‘Ze hebben al het mogelijke gedaan om ons te vernietigen.’

De toespraak van Trump bevatte ook een sneer naar Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die eveneens aanwezig was op het evenement. ‘Ik hou niet van mensen die hun overtuiging gebruiken ter rechtvaardiging van dingen waarvan ze weten dat ze fout zijn’, zei hij. ‘Ik hou niet van mensen die zeggen dat ze voor je bidden, terwijl duidelijk is dat ze dat niet doen.’ Pelosi heeft de voorbije maanden haar kritiek op Trump regelmatig begeleid van de mededeling dat ze bidt voor de president.

Ze noemde donderdag zijn uitlatingen ongepast. ‘Hij kan ons gebed werkelijk gebruiken’, zei de Democrate.’Hij kan zeggen wat hij wil – ik bid voor hem’, aldus Pelosi die eraan toevoegde: ‘Hij spreekt over dingen, waarvan hij weinig afweet: van geloven en bidden.’

Trumps uithaal stond in schril contract met de sfeer van verzoening die traditioneel uitgaat van het interreligieuze National Prayer Breakfast.

Bron: Knack.be