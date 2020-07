‘Knops had ‘t eerder mogen aangeven’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Staatssecretaris Raymond Knops had ook eerder kunnen aangeven dat de wijze waarop Curaçao de voorwaarde van de 12,5 procent krimp op het ambtenarenapparaat interpreteert, niet is zoals Nederland het bedoeld heeft.

Dat stelt Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Anthony Begina in het programma Nieuwsuur. ,,Als hij dat had gedaan, waren we er allang uit”, zegt Begina.

Begina sprak in het programma bij de NOS over de voorwaarden die door Nederland aan Curaçao worden opgelegd in ruil voor financiële steun tijdens de coronacrisis en gaf aan dat Curaçao geen problemen heeft met voorwaarden, maar wel met bepaalde voorwaarden en de manier waarop die worden opgelegd. ,,Curaçao ís al bezig met hervormingen. Dat komt van ons uit en staat in het Groeiakkoord. Het hangt er ook van af wat je hervormingen noemt. Als je het hebt over de bezuinigingen die Nederland aan ons oplegt en die hervormingen gaat noemen; tja, dat is iets anders.”

Curaçao heeft wel problemen met tempo, zo erkent de Gevolmachtigde minister van Curaçao. ,,Je moet de maat houden met dit soort kleine eilanden en rekening houden met wat je als land aankan, hoeveel je aankan.” Begina wees erop dat Curaçao sinds 2017 te maken heeft met een ‘enorme crisis vanuit Venezuela’.

,,En daar zitten we nog middenin. Denk aan de vluchtelingen, maar ook het toerisme; 20 procent van onze toeristen kwam uit Venezuela. Dat waren geen toeristen voor zee, zon en strand, maar die kwamen voor luxegoederen. Dus de winkels hebben het ook te verduren. Olie is daarnaast helemaal weggevallen waardoor onze raffinaderij helemaal plat is komen te liggen. De crisis maakten we dus al mee, maar het ging net goed met het toerisme dat explosief ging groeien – mensen houden van Curaçao en komen graag terug – en toen kwam corona.”

De keiharde eisen die door Nederland worden gesteld, helpen niet aan het terugbrengen van welvaart voor Curaçao, meent Begina. ,,Alle salarissen van alle medewerkers moeten met 12,5 procent gekort worden. Dus dat betekent dat iemand die een middeninkomen heeft, naar een minimaal inkomen wordt gebracht.”

Wanneer Begina er door de presentator op wordt gewezen dat Knops het helemaal niet zo heeft bedoeld dat álle ambtenaren moeten inleveren, stelt de Gevolmachtigde minister: ,,De realiteit is dat dat wel precies zo staat in de voorwaarde die aan ons is opgelegd. Daar wordt gesproken over álle werknemers. We komen nu in een soort woordenspel over de wijze waarop iets moet worden geïnterpreteerd, maar van het begin af aan is het als zodanig geïnterpreteerd. Als nu dan gezegd wordt dat die 12,5 procent over de totaliteit geldt; nou, dat hadden ze van tevoren kunnen zeggen. Dan waren we er allang uit.”

‘Tempo te hoog’

Ook na de Rijksministerraad van gisteren gaf Begina al aan dat het tempo waarin de eilanden in ruil voor de noodhulp moeten hervormen ‘te hoog’ is. De hervormingen die nu van Nederland geëist worden, zouden ook in Nederland niet in een maand tijd kunnen worden doorgevoerd. ,,Maar je verwacht dat nu wel van kleine landen; dat binnen een maand tijd de pensioenen worden hervormd en dat binnen een maand tijd 12,5 procent op alles wordt bezuinigd. Wij hebben daar ook te maken met vakbonden en cao’s. Alles wat voor Nederland geldt, geldt voor ons ook”, aldus Begina. Er wordt volgens hem nu de indruk gewekt dat Curaçao niets wil doen. Maar dat is allerminst zo, benadrukt Begina. ,,Dat moet wel gezegd worden. Wij zijn helemaal niet tegen hervormingen; we hebben ze immers zelf voorgesteld in het Groeiakkoord.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 juli 2020

Naschrift KKC