Koninkrijk.nu | Aruba voldoet aan personeelslastennorm

Den Haag – Het ziet er naar uit dat de personeelsuitgaven van het land Aruba dit jaar binnen de norm blijft die eerder met Nederland is afgesproken. Dat concludeert het College Aruba financieel toezicht op basis van de financiële cijfers over het eerste kwartaal.

Over de afspraak maximaal 476 miljoen gulden aan personeelslasten uit te geven wordt al jaren discussie gevoerd tussen de regering van Aruba, het CAft en staatssecretaris Knops. Hoewel de afspraken over de personeelskosten thans worden nagekomen, ontsnapt Aruba niet aan kritiek op het financieel beheer, blijkt uit een brief van CAft-voorzitter Gradus aan minister Ruiz-Maduro van Financiën.

Bron; Koninkrijk.nu