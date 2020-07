Koninkrijk.nu | Nederland heeft niet ingebonden

Met samenvatting voorwaarden voor coronasteun

Den Haag – Dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten de tijd wordt gegund om een besluit te nemen over het al dan niet instemmen met de aan coronaleningen en investeringen verbonden voorwaarden betekent niet dat daar aan kan worden getornd.

Dat bevestigen bronnen in Den Haag tegenover Koninkrijk.Nu. Het is, zo benadrukte Knops eerder vandaag, een ‘onverplicht aanbod’.

In een vanavond aan de Tweede Kamer gestuurde brief schrijft hij ‘van harte te hopen dat de hand die het Nederlandse kabinet heeft uitgestoken later alsnog zal worden aangenomen’. De bewindsman verwacht komende week al met Aruba tot een akkoord te komen. Hij hoopt dat Curaçao en Sint Maarten na het zomerreces volgen.

,,De landen zeggen al jaren niet meer afhankelijk te willen zijn van Nederland. Dat is een gezond streven en daar helpen wij graag bij. Om dit te bewerkstelligen mogen we van bestuurders in de landen realiteitsbesef en daadkracht verwachten. Juist door de landen weerbaarder te maken wordt hun afhankelijkheid verkleind en de autonomie vergroot.

Extra humanitaire hulp

De Nederlandse regering heeft besloten de humanitaire hulp in elk geval tot het einde van het jaar voort te zetten. Daarvoor is 22,5 miljoen euro gereserveerd. Eerder werd al 16 miljoen geschonken waarmee bijna 2.000 gezinnen in de drie landen van voedselpakketten worden voorzien. Ook zal Nederland opnieuw bijspringen als extra medische zorg nodig is. Aan deze humanitaire hulp zijn geen voorwaarden verbonden. Juist de meest kwetsbare mensen verdienen onze onvoorwaardelijke steun”, aldus Knops.

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING FINANCIELE (TRUST en ONLINE GOK) SECTOR GEHIGHLIGHTED.

