Korting op arbeidsvoorwaarden Staten – Paradise FM 103.1

Volgens de huidige Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta wordt er niet gekort op het salaris van de Statenleden. Nederland heeft als eis gesteld dat parlementariërs 25 procent korten op hun arbeidsvoorwaarden. Dat salaris is bijna 13.000 gulden per maand, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. De korting vindt vooral plaats op de toelagen. Om de 25 procent korting te bereiken wordt gekort op de autotoelage, de representatievergoeding, het vakantiegeld en de vakantie-uren. Dat is bij elkaar 25 procent.