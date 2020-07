Curacao.nu | Levi Sylvanie gooit hoge ogen op Nederlandse TV

Persbureau Curacao

Levi Sylvanie gooit hoge ogen in het Nederlandse TV-programma ‘We want more’. De Curaçaose zanger kreeg daar een staande ovatie van het publiek en ook de jury was betoverd.

Daarin zitten bekende Nederlandse sterren als bijvoorbeeld Davina Michelle, Ali B, Trijntje Oosterhuis en André Hazes jr. Levie zegt op Facebook dat hij nooit zou meedoen aan talentenshows, maar dat hij deze kans niet kon laten glippen. We want more wordt elke vrijdag uitgezonden op SBS6 om half negen Nederlandse tijd. De finale is 14 augustus.

https://www.youtube.com/watch?v=A0_RvWGFV3I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2i218FfonXudUK71FZUty4JzzUf3wE_ynl66TKbCzZuLoUWsmemZIw_Is

Bron: Curacao.nu