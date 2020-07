Liberia-Peters breekt lans voor Isla/PdVSA | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Oud-premier Maria Liberia-Peters breekt, zeker gezien de hevige coronacrisis en de impact op onder meer het toerisme, een lans om toch de Curaçaose raffinaderij enig leven in te blazen door een overeenkomst – ‘al is het maar in principe voor één jaar’ – met PdVSA.

,,Het lijkt mij, dat gezien de arbeidssituatie op Curaçao, de spanning die er heerst, niet in de laatste plaats door de grote onzekerheid op de arbeidsmarkt, het de moeite waard is om nu toch een overeenkomst te sluiten. Het geeft ruimte om meer zicht te krijgen op de sociaaleconomische en financiële situatie van land en volk”, schrijft ze in een opinie.

De maatschappelijke situatie op Curaçao is inmiddels internationaal nieuws geworden, stelt Liberia-Peters. Dit is volgens haar het gevolg van een opeenstapeling van discutabele keuzes, beslissingen en gebeurtenissen, maar ook het resultaat van verschillende acties van zowel Curaçaose kant als van Nederlandse zijde. Ze wil de dringende aandacht van de bestuursorganen in het Koninkrijk vestigen op het buitenlands beleid van het Koninkrijk, waarbij ‘onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat de buitengrens van de Caribische landen van het Koninkrijk zich uitstrekt tot aan andere werelddelen’.

,,Ik beperk mij hierbij tot de ontwikkelingen rond de raffinaderij van Curaçao. Waar velen dachten dat de toekomst van Curaçao zou liggen in het toerisme en dat mede daardoor de aanwezigheid van de olie-industrie minder relevant zou zijn, hebben ze zich behoorlijk vergist. De consequenties van het stilleggen van de raffinaderij, tegelijkertijd met de consequenties van de coronaviruspandemie, heeft de Curaçaose samenleving behoorlijk ontwricht.”

In dit stadium is er naar de mening van Liberia-Peters genoeg aanleiding ‘om de positie van de raffinaderij in ons sociaaleconomisch bestel sterk te heroverwegen’.

,,Het volk van Curaçao, en in het bijzonder de bewoners die direct en indirect afhankelijk zijn van de raffinaderij op Curaçao, zijn het slachtoffer geworden van een interne strijd binnen Venezuela, waar de buitenwereld zich mee is gaan bemoeien, en waar ook Nederland via een van haar belangrijke geallieerden, de Verenigde Staten van Amerika, bij betrokken is geraakt.”

Consequenties van het stilleggen van de raffinaderij, met kort daarop de coronapandemie, heeft ertoe geleid dat er in vele gezinnen geen ‘brood op tafel’ kon komen. Aldus de oud-minister-president van de Nederlandse Antillen. Zij was regeringsleider toen Shell medio jaren 80 besloot de raffinaderij de rug toe te keren en deze te verkopen aan de overheid.

,,Als ik bepaalde Nederlandse politici hoor praten over armoede en honger op Curaçao, die zodanig erbarmelijk is dat er voedselpakketten van de ‘Nederlandse belastingbetaler’ hiernaartoe moeten komen, doet dit zeer. In alle eerlijkheid, ben ik dankbaar voor de geste. Het is immers de realiteitszin die ons met de neus op de feiten drukt, door te wijzen op de graad van disruptie en paniek die Covid-19 op het eiland heeft veroorzaakt.”

Terug naar de raffinaderij: waar verwacht werd dat de Klesch Group begin 2020 de raffinaderij zou opstarten, werd deze datum steeds uitgesteld. ,,Nu schijnt men respijt te vragen tot eind 2020 om een definitief antwoord te kunnen geven wanneer men zal kunnen opstarten. De besluiteloosheid van de Klesch Group met wie Refineria di Kòrsou (overheids-nv RdK, red.) een overeenkomst getekend heeft, maakt dat vele werknemers en hun gezinnen in onzekerheid blijven, wat funest is voor de gemoedsrust, het lichamelijk en geestelijk welzijn van enkele honderden werknemers en gezinnen.”

Het houdt de vooruitgang van de economie gegijzeld, betoogt Liberia-Peters. Zij herinnert aan het laatste bezoek ‘een poosje geleden’ van een delegatie van Curaçao aan PdVSA, waarbij in principe werd afgesproken een overeenkomst voor een periode van één jaar te ondertekenen.

,,Om voor ons onbekende redenen is dat toen niet doorgegaan.” Maar het lijkt de oud-premier de moeite waard om toch iets in die richting te doen. Daarvoor is ‘heroverweging’ nodig en dat schrijft zij aan de voorzitter van de Rijksministerraad, de Nederlandse premier Mark Rutte; voorzitter van de RvM van Curaçao, premier Eugene Rhuggenaath; voorzitter van het parlement van Curaçao, Ana-Maria Pauletta; voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer, Jan Paternotte; en voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn.

Bron: Antilliaans Dagblad van 1 juli 2020 (vandaag geen nieuws wegens Dia di Bandera)