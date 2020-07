Lokale productie-industrie hard geraakt | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De lokale productie-industrie op Curaçao verwacht een omzetdaling van minimaal 43 procent als gevolg van de coronapandemie. Voor een veerkrachtiger sector is dringend actie nodig. Van de overheid én van de bedrijven zelf.

Dat blijkt uit een recent rapport van Deloitte Dutch Caribbean. Het adviesbureau deed op verzoek van branchevereniging Curaçao Manufacturing Association (CMA) onderzoek naar de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die op Curaçao werden genomen om lokale verspreiding van het virus te voorkomen. CMA vertegenwoordigt 23 industriële bedrijven, waaronder Antillean Soap Company, Antilliaanse Verffabriek, Curaçaose Mijnmaatschappij, Kortijn IJs en Lovers Industrial Corporation. Aan het onderzoek deden 16 leden mee.

De productie-industrieën op het eiland blijken flink geraakt te worden door de crisis. De verwachtte omzetdaling in vergelijking met 2019 ligt tussen de 43,1 procent – ‘best case scenario’ – en 50 procent – ‘worst case scenario’. In het beste geval komt de omzet van de sector in 2020 uit op 98,8 miljoen gulden en in het slechtste geval op 86,8 miljoen.

Deloitte constateert dat de meeste van de zestien bedrijven die aan de impactstudie meededen de lockdown van april zullen overleven en in staat zullen zijn de onkosten te dekken. Maar als een tweede golf besmettingen dreigt en het eiland opnieuw op slot moet, dan ‘zal liquiditeit een kritieke zaak worden voor bepaalde CMA-leden’.

De crisis brengt de kwetsbaarheid van de sector aan het licht. Om de bedrijven weerbaarder te maken zal er onder andere meer geïnvesteerd moeten worden in innovatie en nieuwe technologie. Deloitte noemt in dit kader kunstmatige intelligentie, automatisering en het gebruik van robots. ,,Dat maakt de industrie attractiever voor talenten die zoeken naar een baan”, schrijft het adviesbureau.

Want het aantal hoogopgeleide werknemers op Curaçao is schaars. Jongeren die naar het buitenland gaan voor hun opleiding komen zelden terug. Deloitte beveelt de CMA-leden aan om te bepalen aan welke vaardigheden behoefte is, om de arbeidskrachten van de toekomst te vormen. Door samen te werken met lokale beleidsmakers en universiteiten en instituten in Europa en de Verenigde Staten kan ‘de kloof tussen het bestaande curriculum en de gewenste set aan vaardigheden worden gedicht’.

De productie-industrie van het eiland krijgt van de overheid niet de aandacht die zij verdient, stelt Deloitte. De focus van de regering is primair gericht op toerisme, de raffinaderij en de (internationale) financiële sector. En dat terwijl de productiebedrijven van 2014 tot 2018 met gemiddeld 9 procent hebben bijgedragen aan het bruto binnenlands product (bbp). In 2018 ging het om een bedrag van bijna 500 miljoen gulden.

De productiesector was in 2018 goed voor 6 procent van de werkgelegenheid en daarmee, wat het aantal banen betreft, een van de vijf grootste industrieën, na handel (15,6), zorg en welzijn (9,3), accommodatie en ‘food service industry’ (9,1) en constructie (6,5).

De sector moet niet alleen naar de overheid wijzen maar zichzelf beter in de kijker spelen. Daar ligt wat Deloitte betreft een taak voor de belangenverenging CMA, die ‘door de krachten te bundelen’ met de overheid en de financiële sector kan werken aan een bloeiende toekomst van de productie-industrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om incentives en subsidies waarmee investeringen voor de implementatie van nieuwe technologieën, automatisering, kunstmatige intelligentie en het gebruik van robots kunnen worden gefinancierd.

,,De aandacht moet gericht zijn op een toename van de lokale productie, het creëren van meer diversiteit in lokaal geproduceerde goederen, het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van ‘the costs of doing business’. Daar komt de overheid weer in beeld, want wat aangepakt moet worden, zijn onder andere de energietarieven en het belastingstelsel.

Deloitte adviseert op korte termijn een allesomvattend belastingstelsel speciaal ontworpen voor lokale producenten.

Het rapport kreeg de volgende titel mee: ‘The Curaçao Manufacturing Industry; Local owned manufacturing and import substitution, the way to a resilient and thriving future for manufacturing on Curaçao’.

Bron: Antilliaans Dagblad