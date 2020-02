Luchtvaartnieuws | Corendon en KLM sluiten deal voor bijna kwart miljoen stoelen naar Curaçao

Neal Luitwieler

BADHOEVEDORP – Corendon heeft donderdag een overeenkomst getekend met KLM om vanaf volgend winterseizoen in een periode van drie jaar bijna 250.000 stoelen af te nemen op de vluchten van en naar Curaçao. Daarmee verzekert de vakantie-organisatie zich van voldoende capaciteit om het groeiende aantal toeristen naar het Antilliaanse eiland te brengen.

Corendon breidt in de komende jaren fors uit op Curaçao en opent op 1 april het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort bij Willemstad. Dit all-inclusive vijfsterrenhotel telt bij de opening ruim 380 kamers, maar dat wordt vervolgens uitgebreid tot ruim 850 kamers in 2021. Daarmee is het straks veruit het grootste hotel van het eiland.

Meer vluchten

Mede door deze samenwerking wil KLM op termijn dubbeldagelijks naar Curaçao gaan vliegen. Een concrete datum is er daarvoor nog niet, zo liet de luchtvaartmaatschappij bij de ondertekening van de overeenkomst aan dit medium weten. Het hangt nog van een aantal factoren af, zoals de groei van het toerisme en het beschikbare aantal slots.

De waarde van de deal wordt niet bekendgemaakt, maar Corendon-oprichter Atilay Uslu grapte dat het hem net zo veel kost als de bouw van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, waar de ondertekening plaatsvond, en de Corendon Boeing 747 bij elkaar opgeteld.

In het midden Atilay Uslu en KLM Nederland-directeur Harm Kreulen, geflankeerd door links Corendon CEO Steven van der Heijden en rechts KLM CEO Pieter Elbers.

Bron: Luchtvaartnieuws