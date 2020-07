Luchtvaartnieuws | Curaçao Airport: vertrekbelasting mogelijk vijf keer zo hoog

WILLEMSTAD – Vliegen van Curaçao naar Nederland wordt mogelijk flink duurder Luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) overweegt de vertrekbelasting voor internationale reizigers te verhogen van 42 naar 210 dollar per persoon.

In een brief naar haar stakeholders stelt de luchthaven veel inkomsten mis te zijn gelopen door de coronacrisis. Een forse verhoging van de vertrekbelasting moet ervoor zorgen dat de kas weer snel gevuld wordt, schrijf mediapartner Curacao.nu.

Doorgaans moeten reizigers die van Curaçao naar internationale bestemmingen, zoals Nederland, vertrekken 42 dollar per persoon aftikken, omgerekend zo’n 31 euro. Dat wordt, als het aan CAP ligt, binnenkort 210 dollar, ruim 185 euro.

Ook de vertrekbelasting op tickets naar bestemmingen in de regio moet omhoog. Volgens het aangekondigde plan gaat de heffing op tickets naar Bonaire omhoog van 15 naar 75 dollar, betalen overstappende reizigers straks 50 in plaats van 10 dollar en komt er bovenop de prijs van een ticket naar Aruba of Sint Maarten geen 30 maar wel 150 dollar. Luchtvaartmaatschappijen nemen de vertrekbelasting nu al standaard op in de ticketprijs.

De voorgestelde verhoging van de luchthavenbelasting is opvallend, aangezien veel toeristische bestemmingen juist reizigers proberen te trekken met incentives.

Vanuit Nederland vliegen KLM en TUI fly inmiddels weer op Curaçao.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl