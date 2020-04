Luchtvaartnieuws | Divi Divi Air verzorgt vrachtvluchten tussen ABC-eilanden

Door: Rob Somsen | Foto: Divi Divi Air

WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappij Divi Divi Air heeft zaterdag met twee van haar Twin Otters, repatriëring- en vrachtvluchten uitgevoerd tussen Curaçao, Aruba en Bonaire. De vrachtvluchten zijn uitgevoerd als verlengstuk van de KLM-Boeing 777 die vrijdag binnenkwam met medische apparatuur en andere essentiële goederen.

Een van de drie Twin Otters van de maatschappij is omgebouwd naar een ‘full freighter’, vertelt Divi-eigenaar Reginald Richie aan Luchtvaartnieuws.

De full freighter heeft eerst een vlucht naar Bonaire uitgevoerd om vervolgens volledig gevuld met een soortgelijke lading naar Aruba te vliegen. De lading was voornamelijk medische apparatuur en andere medische goederen die de dag ervoor in de namiddag waren aangekomen met de KLM 777, in SkyTeam kleuren.

Een andere Twin Otter werd als charter-toestel ingezet voor repatriëring voor Dominicanen vanuit Aruba naar Curacao, die daar ‘wing-to-wing’ aansloot op een Fokker 70-vlucht van JetAir naar Santo Domingo.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl