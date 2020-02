Luchtvaartnieuws | Prijsvechter FlyOriole wil van Jamaica naar Curaçao

Klaas-Jan van Woerkom

KINGSTON – Jamaica krijgt er, als alles doorgaat, volgend jaar een luchtvaartmaatschappij bij. Een groep Jamaicaanse en Europese investeerders wil in maart 2021 van start gaan met prijsvechter FlyOriole. Die moet diverse Caribische bestemmingen gaan aandoen, waaronder Curaçao.

FlyOriole heeft luchtvaartveteraan Keith Kerr aangetrokken als topman. Hij stond eerder aan het roer bij Air Jamaica, British Airways-dochter CityFlyer en Bournemouth Airport.

Volgens de nieuwe luchtvaartmaatschappij is nu zo’n tachtig procent van het geld binnen om de eerste vijf jaar te overbruggen. Met welk vliegtuigtype FlyOriole wil gaan vliegen is nog niet bekend, maar over de geplande routes des te meer.

Zo moet er een shuttledienst worden opgezet tussen Kingston en Montego Bay, waarbij er elk uur tussen beide steden wordt gevlogen. Ook is het bedoeling lijndiensten op te zetten naar Barbados, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Guyana, Panama en Trinidad & Tobago.

Bron: Luchtvaartnieuws