Luchtvaartnieuws | TUI haalt 30.000 reizigers terug naar Nederland

RIJSWIJK – TUI haalt in totaal 30.000 reizigers terug naar Nederland. Het terughalen van bijna 7.000 reizigers in Spanje en 400 in Marokko heeft daarbij prioriteit, zo meldt de reisorganisatie.

Eerder op de dag meldde TUI Nederland al met onmiddellijke ingang geen reizigers meer naar hun vakantiebestemming te vliegen, in ieder geval tot en met 31 maart.

Op dit moment bevinden zich wereldwijd 30.000 reizigers van TUI en Kras op hun vakantiebestemming. “Een aantal van hen kan gewoon op de geplande oorspronkelijke vlucht naar huis vliegen en een aantal zullen wij vervroegd terughalen met extra vluchten”, zo meldt TUI Nederland.

Reizigers die nog niet zijn vertrokken vanuit Nederland ontvangen een voucher waarmee in een later stadium alsnog een vakantie uit het aanbod van TUI of Kras kan worden geboekt. “Wat er gebeurt met vakanties met een vertrekdatum tussen 31 maart en 15 april, zullen we uiterlijk op 25 maart bekendmaken.”

Voor de reizigers die momenteel op hun vakantiebestemming verblijven, zal TUI fly de terugvlucht naar Nederland blijven uitvoeren. “Elke reiziger wordt zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Reizigers die vervroegd naar huis willen vliegen, kunnen dit doen voor zover plaatsen beschikbaar zijn op eerdere terugvluchten”, aldus de onderneming.

Bron: :Luchtvaartnieuws