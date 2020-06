Luchtvaartnieuws | TUI hervat vanaf juli vluchten naar Curaçao, Aruba en Bonaire

Niek Vernooij

RIJSWIJK – TUI fly vliegt vanaf juli weer naar de ABC-eilanden. Op 2 juli hervat de luchtvaartmaatschappij van reisconcern TUI de vluchten naar Curaçao, op 9 juli gevolgd door Bonaire en op 11 juli door Aruba. De hervatting van de vluchten is mogelijk nu de eilanden weer toegankelijk worden voor Nederlandse vakantiegangers.

De frequentie ligt voorlopig nog wel lager dan normaal. Naar Curaçao vliegt TUI fly in eerste instantie drie keer per week vanaf Schiphol. Bonaire wordt voorlopig met één vlucht per week bediend, terwijl Aruba twee maal per week aangevlogen wordt.

Volgens TUI zijn de eilanden er klaar voor om weer toeristen te ontvangen. Ook hebben de accommodaties maatregelen getroffen om een veilig verblijf te garanderen.

De lokale autoriteiten stellen echter wel een PCR-test verplicht. Deze test dient maximaal 72 uur voor vertrek in Nederland te worden uitgevoerd. Het certificaat van de uitslag, dat aangeeft dat de reiziger negatief getest is, is een voorwaarde om toegang te krijgen tot de eilanden.

TUI biedt deze test net als concurrent Corendon gratis aan alle reizigers aan. Dat geldt ook voor klanten met alleen een vliegticket. Reizigers die deze zomer met TUI naar de Caribische eilanden reizen ontvangen nog nadere informatie over de test.

Twee meter afstand

Reizigers kunnen zich op de eilanden vrij bewegen, maar moeten wel rekening houden met lokale regels. De ‘social distancing’ blijft ook daar van toepassing en dat betekent op de ABC-eilanden dat er twee meter afstand gehouden moet worden.

Voor TUI Nederland zijn de Caribische eilanden van oudsher een belangrijke markt. “TUI heeft een lange reishistorie en goede banden met de eilanden”, zegt Arjan Kers, General Manager TUI Nederland.

“Dit motiveert ons extra om de operatie weer op te starten en ook de lokale economie weer een boost te geven, veel inwoners zijn afhankelijk van toerisme, veel ondernemers zijn goede partners.”

TUI hervat na een maandenlange onderbreking vanaf 1 juli de vakantiereizen binnen Europa. Gevlogen wordt weer naar bestemmingen in onder meer Spanje, Griekenland en Turkije. Lees een uitgebreid interview met Arjan Kers in de eerstvolgende uitgave van Reisbizz Magazine.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl