De 39-jarigeman die gisterochtend vroeg op Bonaire werd neergestoken, is overleden. De steekpartij vond plaats bij een woning aan de Kaya Otomac. Het slachtoffer werd met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek in de middag aan zijn verwondingen. Iets later werd er een 26-jarige dame aangehouden. De politie zoekt getuigen van het incident.