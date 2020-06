Badgasten op het Marie Pampoen strand. De stranden waren enkele weken nagenoeg verlaten, maar het openbare leven op Curaçao komt weer langzaam op gang. Ⓒ ANP

WILLEMSTAD – Op Curaçao is zaterdag een 45-jarige man ontsnapt uit het hotel waar hij verplicht in quarantaine zat. Hij was vorige week zaterdag uit Nederland aangekomen. Dat heeft de Curaçaose minister van Justitie, Quincy Girigorie, zaterdag bevestigd.