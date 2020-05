MC | Van bruisend vakantieoord naar doodstille spookstad

Henk Maassen en Sophie Broersen | MedischContact



Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran en militair arts Emma Zandee op Curaçao.

Emma Zandee is algemeen militair arts (AMA) op de marinekazerne Parera van Curaçao. ‘We werken zo veel als mogelijk thuis, consulten doen we telefonisch, overleggen doen we via videobellen’, zegt ze. Maar ze zit ook in het team dat vanuit het gezondheidscentrum van de marine is opgezet om de lokale GGD te ondersteunen bij het afnemen van covid-19-testen.

‘Met twee verpleegkundigen rijd ik drie keer per week ’s ochtends het eiland over om testen af te nemen. We komen zowel in de rijkere als in de armere buurten. Je beweegt je dan over een eiland dat in heel korte tijd is veranderd van een feestvierend, bruisend vakantieoord in een doodstille spookstad. Het eiland zit op slot. Twee keer per dag mogen we even naar buiten, twee keer per week naar de supermarkt. Dat laatste wordt gecontroleerd op nummerbord. En ik kan je zeggen: de politie handhaaft deze regels streng.’

Toen de eerste positieve test verscheen bij een Nederlandse man van 69 die kort daarna aan het virus overleed op de ic van het Curaçao Medical Center (CMC), zijn vrij snel al die beperkende maatregelen van kracht geworden, vertelt Zandee. ‘Begrijpelijk, want ze zijn hier heel erg bang voor een omvangrijke uitbraak. Dat heeft vooral te maken met de beperkte medische capaciteit. Het aantal ic-bedden zal dan niet toereikend zijn, zo is de vrees. Om begrip voor de lockdown te kweken wordt covid-19 nu de “onzichtbare orkaan” genoemd, hier een meer tot de verbeelding sprekend monster dan een verscholen virus.’

Er zijn, volgens Zandee, nu zestien mensen positief getest; de meesten zijn ook weer genezen. ‘Probleem is dat hier veel “ongedocumenteerden” zijn, mensen die zich niet melden bij een dokter als ze klachten hebben. En mensen die zich wel melden, doen dat mogelijk te laat, namelijk juist als het weer beter gaat. Als we dan testen, vinden we niets. Toch is de verwachting dat dankzij de maatregelen de verspreiding van het virus goed onder controle is te houden. Die beperkingen worden nu ook mondjesmaat afgebouwd, al vermoed ik dat het luchtruim voorlopig dicht blijft.’ HM

Bron: MedischContact