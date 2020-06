Meer politie en militairen ingezet | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De komende dagen zullen meer politieagenten en militairen te zien zijn in de straten van Curaçao. Zij moeten ervoor zorgen dat inwoners veilig en gerust uit huis kunnen.

Ook heeft volgens Defensiewoordvoerster Canan Babayigit de Nederlandse minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, het bijstandsverzoek van Curaçao gehonoreerd en kan de ‘Landmachtcompagnie in de West’, ofwel het defensiepersoneel aanwezig op de Curaçaose kazerne, ingezet worden.

De avondklok, toke de keda, is daarom niet meer nodig. Dat heeft minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren toegelicht tijdens een update van de overheid over de situatie op het eiland. De beslissing tot de extra inzet van agenten en militairen is gisterochtend genomen na overleg tussen alle partners in de justitiële keten, waaronder het Korps Politie Curaçao (KPC), het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC), de brandweer, Defensie in het Caribisch gebied en de Koninklijke Marechaussee.

Defensie ondersteunt KPC ‘op dit moment’ met dertig militairen van de Curaçaose militie, zegt woordvoerster Babayigit desgevraagd. De militairen hebben taken voor bewaking en beveiliging en voeren samen met de politie handhavingspatrouilles uit. De extra inzet van militairen was gistermiddag al duidelijk zichtbaar in het centrum van de stad, maar bijvoorbeeld ook bij Mambo Beach Boulevard. Leden van de Curaçaose militie met geweren en helmen of bivakmutsen stonden op strategische plekken in de binnenstad, patrouilleerden bij Mambo of voerden samen met politieagenten blokkades en controles uit.

De toke de keda was na twee onrustige dagen zowel woensdag- als donderdagnacht van kracht. Met de ‘extra aanwezigheid van de justitiële keten op straat’ kan de rust de komende dagen worden gehandhaafd op het eiland en is een avondklok niet langer nodig.

,,Vanaf vandaag kunnen we het gewone leven weer oppakken”, garandeerde minister Girigorie gisteren. ,,Maar wel met het besef dat we leven in een realiteit met spanningen en ongerustheid.” Ook op de Facebookpagina publiceert de regering een geruststellende aankondiging: ,,Vanaf vrijdag 26 juni is er geen toke de keda meer. Curaçao kan weer gerust zijn.” Het advies luidt wel om alle ontwikkelingen te volgen ‘via de officiële informatiekanalen van de overheid’.

Ook de nacht van donderdag op vrijdag was nog bijzonder onrustig met 21 arrestaties en 120 brandmeldingen bij de politie. Minister Girigorie zegt dat de regering zich bewust is van de gevoelens van onrust die leven onder de bevolking door de sociaaleconomische crisis waarin het eiland verkeert. ,,Maar wat vannacht gebeurd is, is geen uiting van pijn. Een groep maakt misbruik van de situatie met acties die in strijd zijn met de wet.”

Bron: Antilliaans Dagblad