‘MFK niets te maken met acties’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De oppositiepartij Movementu Futuro Kòrsou (MFK) noch haar leden maken deel uit van of zijn de motor achter de acties en ongeregeldheden die gedurende de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Dat benadrukken het bestuur en partijleider Gilmar ‘Pik’ Pisas in een verklaring.

Pisas geeft aan dat het bestuur en de fractie van MFK – in 2010 opgericht door de later voor ambtelijke corruptie veroordeelde Gerrit Schotte – kennis hebben genomen ‘van berichtgevingen op sociale media en enkele kranten in Nederland waarin wordt getracht MFK en leider Pisas in verband te brengen met de acties die op Curaçao plaatsvinden’.

,,Niet alleen maken we geen deel uit van de acties, ook hebben we geen enkele verbinding met de personen die de acties begeleiden”, aldus de verklaring.

Toch blijkt dat één van de personen die als woordvoerders van de actiegroep naar voren zijn getreden, Raisa Francisco, wel degelijk een band heeft of in ieder geval heeft gehad met MFK, met name met Schotte. Francisco was bij de laatste verkiezingen in april 2017 nummer 27 op de kandidatenlijst van MFK – als ‘Francisco geboren Bonafasia, Raisa Flavia Zita’ – en was gedurende het strafrechtelijk proces in de zaak-Babel tegen Schotte aanwezig om hem te steunen.

Tegenover TVDirect legt Pisas uit dat Francisco sinds 2018 geen lid meer is van MFK en wel een goede band heeft met Gerrit Schotte maar met de partij verder geen contact wil.

Francisco is degene geweest die afgelopen woensdag samen met een andere vertegenwoordiger van de groep manifestanten met de politie is gaan praten over de arrestatie en detentie van Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel (23), die als de leider wordt gezien. Francisco gaf na het gesprek met de politie aan dat de groep ‘dan wel een rib mist, maar dat de acties worden voortgezet’. Het vermeende doel van de groep is het aftreden van het kabinet-Rhuggenaath.

In een filmpje dat ze afgelopen week zelf heeft opgenomen, doet Francisco in het bijzijn van MFK-Statenlid Charles Cooper, nummer twee van de partij, een emotionele oproep aan mensen – waaronder zware jongens en ‘overvallers’ – naar het stadscentrum te gaan en hun onvrede te uiten. ,,Ga naar Fòrti. Het moet nu gebeuren. Het is een kwestie van leven of dood. Curaçao is voor Yu di Kòrsou.”

In een nieuwe videopost, van gisteren, is Francisco kalmer. Ze geeft aan met MAN-parlementariër Giselle Mc William te hebben gesproken, die haar hiervoor zou hebben benaderd. De actievoerder lijkt een toontje lager te zingen. Er zou met premier Eugene Rhuggenaath (PAR) contact zijn geweest over de mogelijkheid dat hij met tien jongeren om de tafel gaat zitten om hun pijnpunten aan te horen.

Pisas, die het leiderschap overnam van Schotte, stelt dat sinds 2012 wordt getracht MFK en haar leden te koppelen aan acties die binnen de gemeenschap plaatsvinden. ,,MFK heeft de behoefte niet achter een organisatie en/of persoon te schuilen om een manifestatie te organiseren. We hebben genoeg kennis en zijn voldoende bekwaam om middels onze eigen organisatie beslissingen te nemen en ze uit te voeren.”

Bron: Antilliaans Dagblad