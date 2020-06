“Ministers antwoorden te laat” – Paradise FM 103.1

Volgens leider van de partij MFK, Gilmar ‘Pik’ Pisas, antwoorden de ministers van de regering-Rhuggenaath veel te laat op vragen van parlementariërs. In sommige gevallen duurt het meer dan een jaar voor ze antwoorden, terwijl de voorgeschreven periode niet langer dan twee maanden is. Pisas vraagt de regering-Rhuggenaath iets te doen aan de late beantwoording. Plaatsvervangend voorzitter van het parlement Eugene Cleopa heeft onlangs een brief geschreven over de late beantwoording waarin hij de regering vroeg daar rekening mee te houden.