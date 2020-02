MO | “Macabere misdaden” in illegale goudmijnen in Venezuela

Terreur door gewapende groepen | Mondiaal Nieuws.be

In illegale goudmijnen in Venezuela zaaien gewapende groepen op een gruwelijke manier terreur. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch hoorde van verschillende getuigen over ‘macabere misdaden’.

In het zuiden van Venezuela wordt steeds meer illegaal goud gewonnen en het land uit gesmokkeld, blijkt uit satellietbeelden die Human Rights Watch (HRW) onderzocht.

‘Arme Venezolanen die door de aanhoudende economische crisis en de humanitaire noodsituatie gedwongen worden in de goudwinning te gaan werken, zijn het slachtoffer van macabere misdaden door gewapende groeperingen die illegale mijnen in Zuid-Venezuela controleren’, zegt José Miguel Vivanco, HRW-directeur voor de Amerika’s.

Het gaat om Venezolaanse en Colombiaanse gewapende groepen, onder meer ELN- en voormalige FARC-rebellen uit Colombia. HRW zegt over aanwijzingen te beschikken dat zij opereren met instemming en zelfs betrokkenheid van de overheid.

Gedood met kettingzaag

Human Rights Watch verzamelde 36 getuigenissen, waaronder 21 van mensen die in 2018 en 2019 in mijnen of mijnsteden in de zuidelijke deelstaat Bolívar hebben gewerkt.

De gewapende groepen gaan op gruwelijke wijze te werk, zeggen verschillende getuigen. De groepen leggen hun eigen regels op. Wie de regels overtreedt, wordt gedood of verminkt.

Meerdere getuigen melden hoe mensen gedood werden met een kettingzaag, bijl of machete. Bij anderen werden de handen afgehakt.



Malaria

Bij de goudwinning zelf zijn de werkomstandigheden bar. De mijnwerkers draaien shifts van twaalf uur, krijgen geen beschermende kleding en worden blootgesteld aan kwik, dat zelfs in kleine hoeveelheden ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ook kinderen van tien jaar moeten in de goudmijnen werken.

In de meeste landen gaat malaria gestaag achteruit maar in Venezuela kent de ziekte een forse heropflakkering.

Ontboste mijnbouwputten vullen zich met regenwater, de ideale broedplaats voor muggen die malaria verspreiden. Aangezien veel mijnwerkers in tenten wonen, worden ze vaker door muggen gebeten en met malaria besmet.

Vorige maand signaleerde Human Rights Watch ook al dat gewapende groepen grof geweld gebruiken tegen inwoners van de Colombiaanse provincie Arauca en de aangrenzende Venezolaanse deelstaat Apure.

Bron: MO.be