Moniz | Nog geen schot in zaak Alcalá-Wallé

Door Jericette Moniz

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen rondom ex-onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé. Het strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de vermeende schending van de Screeningswet, heeft vertraging opgelopen vanwege de Corona-crisis. Dit verklaart de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd.

Alcalá-Wallé is op 27 januari als Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) afgetreden nadat haar integriteit in twijfel werd getrokken, aangiftes tegen haar werden gedaan en diverse moties werden ingediend. Dit had vooral te maken met inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en de indruk dat zij nevenfuncties bekleedde, was gewekt. Als minister is het hebben van nevenfuncties niet toegestaan.

In verband met het lopend onderzoek is Alcalá-Wallé ook in haar functie als beleidsmedewerker op non-actief gezet. Via berichten die op sociale media circuleren is te lezen dat zij die functie echter hervat heeft en ‘gebruikmaakt van haar (oude) werkplek alsof haar neus bloedt’. Na een rondvraag bevestigen welingelichte bronnen dat de berichtgevingen kloppen. Zo is de ex-minister inderdaad op haar werkplek gezien en ‘aan een project werkend dat precies in haar straatje ligt’.

Wanneer deze verslaggeefster premier Eugene Rhuggenaath (PAR) confronteert met de berichten die circuleren en de verklaringen van anderen, reageert hij ontkennend. “De berichten zijn niet waar. Ze is vanwege het lopend onderzoek niet aan het werken. Ze was inderdaad op haar voormalig kantoor, maar om deze op te ruimen.” De premier geeft wel toe dat hij Alcalá-Wallé benaderd heeft om te helpen met een project.

“Ze heeft een functie bij het ministerie van OWCS als beleidsmedewerker, al vóór ze minister werd. Het was mijn bedoeling om haar een opdracht te geven in lijn met haar expertise. Dat klopt. Maar ze is niet benoemd tot kabinetsmedewerker en is ook geen medewerker van de minister, zoals beweerd wordt. Na nader advies ingewonnen te hebben is haar de toegang tot haar werkplek formeel ontzegd. Dit omdat er nog een onderzoek loopt”, aldus Rhuggenaath. Alcalá-Wallé zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

