Mutueel langer vast | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel wordt langer vastgehouden. Daartoe heeft een rechter-commissaris, voor wie Mutueel gisteren is verschenen, besloten. Mutueel, gezien als de leider van de groep die gedurende de afgelopen dagen heeft gemanifesteerd, wordt verdacht van opruiing.

Hij wordt in de zaak bijgestaan door Athena Sulvaran. Na de voorgeleiding stond Sulvaran de pers te woord, waarbij ze de verlenging van de voorlopige hechtenis van Mutueel bevestigde. Mutueel werd ook beschuldigd van brandstichting, maar daarvoor was er geen bewijs.

Wat betreft de opruiing – zo gaf Sulvaran aan – is de rechter-commissaris van oordeel dat hoewel Mutueel geen agressieve woorden heeft gebruikt en niemand heeft gedwongen, hij wel moest weten dat als hij mensen oproept om te manifesteren en naar Fòrti te gaan, ze zich mogelijk slecht zouden gedragen. ,,En daar zijn we het helemaal niet mee eens”, zegt de jonge advocate.

,,De wet is duidelijk hierover: voor opruiing moet je iemand hebben opgeroepen om een strafbaar feit te plegen. Dat nu wordt gezegd dat Mutueel moest hebben geweten dat men zich door zijn oproep kon gaan misdragen, vind ik wel erg vergaand en ik kan me ook niet voorstellen dat dit is wat de wetgever had bedoeld.”

De raadsvrouw vertelde dat Mutueel bij zijn voorgeleiding gisteren aan de rechter-commissaris had gevraagd of hij het woord mocht voeren, waarop de rechter-commissaris aangaf dat er nog ruim dertig personen moesten worden voorgeleid en dat er dus geen tijd was. ,,Mutueel koos er toen voor slechts één woord te uiten en dat was ‘onrecht’. Hij is toen opgestaan en is weggevoerd. En ik kan hem geen ongelijk geven. Dit is in mijn ogen inderdaad onrecht.”

In het strafdossier dat door de politie is opgesteld, staat ook dat Mutueel één van de personen is geweest die de poort van Fòrti hebben geforceerd. ,,Maar tot nu toe kunnen ze de beelden hiervan niet produceren”, zegt zijn advocate. ,,Uit de beelden die ík in ieder geval heb gezien, heb ik niet kunnen opmaken dat hij bij de groep hoorde die de poort heeft opengebroken. Dan is het ook nog maar de vraag of de poort echt open is gebroken.”

Toen de beelden gisteren bij de voorgeleiding niet konden worden geproduceerd, zou de rechter-commissaris – zo stelt Sulvaran – hebben aangegeven dan genoodzaakt te zijn de agenten op hun woord te geloven en wat in het dossier vermeld staat. ,,En in het dossier staat duidelijk dat Mutueel één van de personen is geweest die de poort hebben opengebroken.”

Over acht dagen moet Mutueel weer voor de rechter-commissaris verschijnen. ,,Als alles goed gaat, komt hij dan vrij”, stelt Sulvaran. ,,Maar ik zeg altijd dat ik God niet ben en dat ik geen glazen bol heb waarmee ik de toekomst kan voorspellen. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat als de wet wordt gerespecteerd, mijn cliënt over acht dagen op vrije voeten wordt gesteld.”

De advocate moest nog één ding van het hart: ,,Alle personen die met Mutueel zijn opgepakt, zijn vrijgelaten. Het enige verschil is dat de heer Mutueel de heer Mutueel is en dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor alles wat er is gebeurd.”

Bron: Antilliaans Dagblad