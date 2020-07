ND | Oud-premier Schotte moet geld betalen of langer cel in

Nederlands Dagblad | met vonnis

De zogenaamde ontnemingszaak is een gevolg van de zaak-Babel. In die zaak werd Schotte veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen van geld.

Hij kreeg drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het geld, en ook meer oneigenlijk verkregen geld, wilde het Openbaar Ministerie terugvorderen. Daarom is een ontnemingszaak gestart. Schotte zit sinds eind 2018 in de gevangenis.

Bron: Nederlands Dagblad

Naschrift KKC

2020 07 07 – VONNIS ontnemingszaak hoger beroep Gerrit Schotte-Babel by Knipselkrant Curacao on Scribd