NHD | Corendon annuleert alle reizen tot eind deze maand

Frans van den Berg

Reisorganisatie Corendon heeft alle reizen en cruises vanaf zondag tot en met 31 maart geannuleerd.

Dat maakte Corendon zaterdag bekend. De beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. „We vinden het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan. Bovendien komen we zo tegemoet aan de luide roep van klanten die nu liever thuisblijven dan op vakantie gaan”, laat Corendon weten.

Over vertrekdata na 31 maart 2020 wordt in een later stadium een besluit genomen. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug naar Nederland.

Steven van der Heijden, CEO Corendon: „Verschillende landen hebben in de afgelopen dagen besloten om hun grenzen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid gaan in de komende dagen nog meer landen beperkingen opleggen aan reizigers.”

Overvallen

Zo werd Corendon overvallen door het besluit dat ook Curacao vluchten weert. Reisorganisaties en KLM hadden juist extra vluchten ingepland. Daarnaast is vliegen naar vakantiebestemmingen als Spanje, Marokko en Turkije ook niet meer mogelijk.

Bij Corendon realiseert Van der Heijden zich ook dat steeds meer toeristen geen waar voor hun geld krijgen wanneer ter plekke steeds meer restaurants, bars, musea en winkelcentra gesloten zijn. Daarnaast bestaat er een kans dat iemand in zijn accommodatie te maken krijgt met quarantaine als gevolg van besmettingen. „Tot slot valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse overheid verdere beperkingen oplegt aan het reizen binnen Nederland en/of het verblijven op drukke plaatsen zoals luchthavens. Wij kunnen daarom op dit moment evenmin garanderen dat klanten op de geplande datum terugvliegen naar Nederland als ze wel op vakantie gaan.”

„We hebben in de afgelopen dagen bovendien gemerkt dat een steeds groter deel van onze klanten in deze uitzonderlijke situatie liever thuis in Nederland blijft. En dat kunnen we ons goed voorstellen. In een vliegtuig zit je vaak met meer dan honderd andere reizigers dicht bij elkaar en vliegen is gevoelsmatig vergelijkbaar met het openbaar vervoer. Zeker voor de kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, wordt dit door de overheid momenteel sterk ontraden. Wij kunnen onze klanten op dit moment geen veilige en onbezorgde vakantie garanderen. Daarom gaan de reizen helaas niet door.”

Bron: Noordhollands Dagblad