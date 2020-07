Nieuw boek over Natalee Holloway | Antilliaans Dagblad

Willemstad/Oranjestad – Ze heeft er jaren aan gewerkt, maar nu is het zover. Een boek over Natalee Holloway van Renée Gielen: ‘Vermoord … of weggelopen? Feiten liegen niet!’.

Er zijn sinds 2005 niet alleen de nodige boeken verschenen over ‘de Holloway-zaak’, maar ook enkele in elkaar geknipte en geplakte televisieprogramma’s uitgezonden met een ‘case closed’-conclusie, zegt ze.

Gielen werd als toenmalig correspondente van TweeVandaag op Curaçao op 23 juni 2005 naar Aruba gestuurd om onder andere een interview te doen met de moeder van Natalee. Samen met cameraman Dolph van Stapele reisde ze vervolgens verschillende malen opnieuw naar Aruba en ook naar Mountainbrook in Alabama, Meridian in Mississippi en San Diego in California om de documentaire ‘Natalee, the unrevealed timelines’ te maken.

,,Die is uitgekomen in 2008, maar uitzending is tegengewerkt omdat andere belangen in de weg stonden.” De volgens Gielen nog steeds heersende tunnelvisie dat Natalee verkracht, ontvoerd en vermoord zou zijn, wordt in dit boek uitgebreid onder de loep genomen. Haar onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er heel andere zaken zijn voorgevallen: ,,Er waren grote belangen aan alle kanten.”

Gaandeweg heeft zij zoveel materiaal verzameld dat ze in 2008 de eerste stappen zette om een boek te schrijven over dit onderwerp. ,,Omdat er heel veel eigenaardige, geheimzinnige en dramatische aspecten zitten aan deze ingewikkelde zaak die niet in de documentaire verteld konden worden”, aldus de auteur. ,,En wel om de simpele reden dat het een film is.”

In de loop van de jaren heeft Gielen de belangen van de familie, de media, de FBI, en de Nederlandse – en Arubaanse justitie blootgelegd. ,,Natalee mocht niet gevonden worden door anderen dan haar familie”, concludeert ze. Het boek zal later ook op Curaçao en Aruba te koop zijn, maar in Nederland is het al te bestellen via onderstaande website. Mijnbestseller.nl

Bron: Antilliaans Dagblad