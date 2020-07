Nieuws&Co | Nog geen uitsluitsel over coronasteun op langere termijn

Met samenvatting voorwaarden voor coronasteun

De grote botsing bleef uit in de Rijksministerraad vanochtend. Maar witte rook was er evenmin. Nederland en de Caribische landen, Curaçao, Sint Maarten en Aruba konden het niet eens worden over een nieuwe steunpakket.

Terwijl de coronacrisis op de eilanden in alle hevigheid toeslaat. Een radioverslag vanuit Den Haag en Willemstad

Bron: Nieuws&Co

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING TRUST en ONLINE GOKSECTOR GEHIGHLIGHTED.

