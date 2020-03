NOS | Alle Venezolanen in quarantaine, gevangenisopstanden in Brazilië

Alle inwoners van Venezuela moeten in quarantaine. Dat heeft president Maduro bekendgemaakt nadat het aantal coronabesmettingen in zijn land bijna is verdubbeld naar 33. “Het is nodig, de crisis begint net”, zei hij in een tv-toespraak.

Gisteren kondigde Maduro al quarantainemaatregelen af voor zes staten en de hoofdstad Caracas. Lang niet alle inwoners hielden zich daaraan. “Ik heb geen eten thuis. Als ik niet werk, kan ik niet eten”, zei een taxichauffeur die toch de weg op ging.

Andere Venezolanen volgden wel de richtlijnen. Ze vrezen de gevolgen van het coronavirus vanwege de slechte gezondheidszorg in het land.

Braziliaanse gevangenissen

In Brazilië zijn in meerdere gevangenissen opstanden uitgebroken, nadat het verlof van gevangenen was ingetrokken om besmettingen te voorkomen. Uit zeker vier gevangenissen in São Paulo zijn honderden gevangenen ontsnapt.

Zeker 40 zijn inmiddels weer opgepakt door de politie.

Massale uitbraak van gevangenen in tenminste vier, mogelijk vijf gevangenissen in de deelstaat São Paulo, #Brazilië Waarschijnlijk zo’n 350 gevangenen alleen al in gevangenis van de video. Aanleiding: het intrekken van tijdelijk verlof vanwege het coronavirus… https://t.co/gSbi8Xwh3E

MarcBessems @MarcBessems

Colombia sluit de grenzen vanwege het coronavirus. De maatregel duurt tot 30 mei, zegt president Ivan Duque. In het land zijn 54 mensen met het virus besmet.

In Mexico is het aantal besmettingen gestegen van 53 naar 82.

Chinese besmettingen

China, waar het coronavirus begon, meldt 21 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Gisteren waren dat er nog 16. In totaal zijn ruim 80.000 Chinezen besmet.

Ook melden de Chinese gezondheidsautoriteiten dat sinds gisteren nog eens 20 mensen het virus vanuit het buitenland hebben meegenomen, waarmee dat totaal op 143 komt. Het aantal doden in China door het coronavirus is sinds gisteren met 13 gestegen naar 3226.

Wereldwijd zijn meer dan 181.000 mensen besmet met het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University, gebaseerd op overheidscijfers. 7138 mensen zijn eraan overleden en bijna 90.000 mensen zijn inmiddels weer genezen.

Bron: NOS