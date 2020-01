NOS | Amnesty: Nederland en Curaçao moeten hongerstakende Venezolanen vrijlaten

Dick Drayer

Op Curaçao is een groep van twaalf opgesloten Venezolaanse asielzoekers in hongerstaking gegaan. De Venezolanen vragen om bescherming tegen het regime van Maduro, maar zijn op het eiland gevangengezet.

Amnesty International spreekt van “onmenselijke omstandigheden” en roept de regeringen van Nederland en Curaçao op om een einde te maken aan de detentie. “Het is triest dat het zo ver moet komen dat deze mensen uit pure wanhoop in hongerstaking gaan”, zegt Gadmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International in Nederland.

De asielzoekers zitten al meer dan acht maanden in barre omstandigheden vast, in sommige gevallen tussen veroordeelde criminelen in het strafgedeelte van de Curaçaose gevangenis.

Zoveelste noodkreet

De Venezolanen zeggen dat ze worden vernederd door gevangenisbewaarders. Ook zouden ze te laat of helemaal geen eten krijgen en maar korte tijd worden gelucht. Hun advocaten krijgen nauwelijks toegang om hen bij te staan.

“Dit is de zoveelste noodkreet uit de vreemdelingenbarakken op Curaçao”, zegt Oudshoorn. “Mensen die bescherming zoeken, horen niet in detentie. En al helemaal niet onder deze onmenselijke omstandigheden.”

Geen asielprocedure

Curaçao kent geen asielprocedure en zet Venezolaanse migranten collectief uit, zeggen vreemdelingenadvocaten op het eiland.

Degenen die zich politiek vluchteling noemen en om bescherming vragen op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden vastgezet tot er wordt besloten of zij tijdelijk op het eiland mogen blijven of niet.

Amnesty roept premier Rhuggenaath op om de omstandigheden voor de gedetineerde asielzoekers onmiddellijk te verbeteren en te zorgen voor alternatieven voor detentie. “Nederland moet alles in werking stellen dat dit ook gebeurt.”

Interpol-opsporingslijst

Een van de opgesloten asielzoekers is Danilo Diaz Branchi. Hij zit vast in blok één van de strafgevangenis van Curaçao. Dat komt volgens de Curaçaose minister van Justitie omdat hij op een opsporingslijst van Interpol staat.

Volgens Maya Elzinga-Soumah, de advocaat van Diaz Branchi, is hij hét voorbeeld van een politiek vluchteling die zijn leven niet zeker is in Venezuela. De asielzoeker zou op de opsporingslijst zijn gezet door Oswald Rodriguez Leon, de chef van de veiligheidsdienst in Venezuela. “Rodriguez Leon is bekend vanwege verdwijningen van politieke tegenstanders van Maduro”, zegt de advocaat.

“Juist het feit dat hij op de Interpol-opsporingslijst staat, was reden voor hem om te vluchten naar Curaçao en asiel aan te vragen”, zegt Elzinga-Soumah. “Venezuela heeft nog steeds niet om uitlevering gevraagd, er loopt geen strafrechtelijk onderzoek, dus Danilo zit vast zonder rechtmatige grond.”

Curaçao heeft eigen wetgeving die niet toestaat dat vreemdelingen langer dan zes maanden in de cel blijven. Ook het opsluiten tussen criminele gevangenen is niet toegestaan. Desondanks gebeurt dat en weigert minister Girigorie van Justitie de groep vrij te laten.

Mensonwaardige situatie

Twee weken geleden zei de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties ook al dat de regering een einde moet maken aan de detentie. Dat was na een bezoek aan de vreemdelingenbarakken op het eiland.

In een brief aan minister Raymond Knops stelde de commissie, dat bij een verblijf langer dan twee maanden – gelet op geldende regelgeving, internationale verdragen en mensenrechten – er sprake is van een mensonwaardige situatie in de barakken.

Premier Rhuggenaath was niet in de gelegenheid om te reageren. De minister van Justitie op Curaçao zegt op de hoogte te zijn van de hongerstaking.

Bron: NOS