NOS | Centrale Bank Suriname gebruikte tientallen miljoenen aan tegoeden burgers

Uit de kasreserve van de Centrale Bank van Suriname is spaargeld ter waarde van 100 miljoen Amerikaanse dollar verdwenen. Het geld is gebruikt zonder dat de banken daarvan wisten. Die zijn zeer verontwaardigd dat ze maandenlang zijn misleid, meldt Starnieuws.

De bankiersvereniging, die toezicht houdt op de vreemde valuta van de Centrale Bank, vraagt opheldering over de verdwenen miljoenen. Eerder zijn strenge maatregelen getroffen om het beheer van de vreemde valuta veilig te stellen. Zo kan de Centrale Bank niet meer zelfstandig betalingen en andere handelingen verrichten met het geld uit de kasreserve.

Politieke consternatie

Verschillende politieke partijen hebben furieus gereageerd en eisen opheldering van de regering. De oppositiepartij VHP wil dat president Bouterse zelf in het parlement komt uitleggen hoe de banken zo lang konden worden misleid en hoe de spaarders hun geld terugkrijgen. De partij eist dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en direct opstapt.

De oppositiepartij meent dat de regering en de Centrale Bank de 100 miljoen dollar, of een deel ervan, hebben gebruikt voor het aflossen van buitenlandse schulden.

De Centrale Bank was eerder deze maand al in opspraak toen bankpresident Van Trikt op non-actief werd gesteld vanwege misstanden bij de bank. Uit onderzoek bleek onder meer dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen het accountantskantoor van Van Trikt en de bank. Ook zou hij dure auto’s en stukken grond hebben gekocht. Van Trikt was nog geen jaar aan de bank verbonden.

