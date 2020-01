NOS | Chaos Venezuela verergert, ‘Maduro lijkt sterker met twee voorzitters’

Na een aanvaring met de Venezolaanse ordetroepen, is oppositieleider Juan Guaidó alsnog beëdigd als parlementsvoorzitter. Daarmee heeft het Zuid-Amerikaanse parlement nu twee voorzitters.

Want twee dagen geleden liet parlementariër Luis Parra zich met steun van partijgenoten van de socialistische president Nicolas Maduro ook al beëdigen als voorzitter. Toen werd Guaidó door de veiligheidstroepen tegengehouden voor een stemming over het voorzitterschap. Vorig jaar werd Guaidó verkozen tot voorzitter, een functie waarvoor in Venezuela ieder jaar opnieuw wordt gestemd.

Met twee voorzitters lijkt de positie van Maduro versterkt, stelt NOS-correspondent Marc Bessems. “Het laatste restje democratie van Venezuela was het parlement. Het laatste instituut dat Maduro niet in handen had, wilde hij onder controle krijgen. Dat is hem deels gelukt. Nu Maduro er een marionet heeft neergezet, lijkt Guaidó verzwakt”, zegt Bessems.

Blokkeren

Ordetroepen blokkeerden vandaag wederom de ingang van het gebouw om te voorkomen dat Guaidó en zo’n honderd andere leden van de oppositie tegen Maduro de parlementsvergadering konden bijwonen.

In een video die Guaidó twitterde, is te zien hoe beveiligers vluchten als oppositieleden het gebouw binnendringen:

En la unión de los venezolanos está la fuerza para salir de la dictadura. Entramos al hemiciclo a cumplir con nuestro deber, no con la violencia, sino con la fuerza de la razón y la mayoría. Unidos, organizados y con firmeza, es posible. #100diputados #ANLegítimaConVzla pic.twitter.com/6S1mjuE0LF — Juan Guaidó (@jguaido) January 7, 2020

Eenmaal binnen ging Guaidó op de stoel van de voorzitter zitten. Hij en andere oppositieleden zongen het volkslied voordat ook hij werd ingezworen als parlementsvoorzitter. Bij het verlaten van het gebouw werd de oppositieleider volgens lokale media door veiligheidsdiensten beschoten met traangas.

Internationale aandacht

Guaidó zal proberen internationale aandacht te krijgen voor Venezuela, denkt Bessems. “Maar de wereld heeft waarschijnlijk meer aandacht voor Irak en Iran. Ook zal hij proberen om weer miljoenen mensen op de been te krijgen, maar bewoners zijn demonstratie-moe.” Begin vorig jaar verklaarde de oppositieleider zichzelf tot interim-president. “Hij beloofde toen van alles, maar kon weinig waarmaken”, zegt Bessems.

Na de beëdiging van Parra liet Guaidó zich op een andere plek herverkiezen als voorzitter. Bessems verwacht dat de oppositie de komende tijd vaker tijdens parallelle parlementsvergaderingen beslissingen neemt. “Zolang parlementariërs niet worden toegelaten tot de vergadering, zullen ze bijvoorbeeld zaaltjes in een hotel huren om samen te komen”, zegt hij.

