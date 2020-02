NOS | Curaçao heeft nu ‘magistrale’ kathedraal van 30 miljoen doorns

Dick Drayer

Op Curaçao is een reusachtig kunstwerk geopend: de Kathedraal van Doornen. Het is van de Curaçaos-Nederlandse kunstenaar Herman van Bergen en in een klap het grootst kunstwerk van het eiland. Van Bergen heeft vijf jaar gedaan over de bouw; daar had hij maar liefst 30 miljoen doornen voor nodig.

“En dat worden er veel meer, want de kathedraal is nog niet af”, zegt de kunstenaar. Het levenswerk van Van Bergen zal wel nooit afkomen. “De kathedraal beweegt mee met de Curaçaose samenleving en die verandert steeds.”

De doorns zijn van de Acacia Tortuosa. Die doornenstruik wordt volgens de kunstenaar gehaat op Curaçao. “Hij woekert overal. Je kunt niet door het mooie groene landschap lopen zonder schrammen op te lopen. Met deze doornen verander ik haat in goud, zoals je kunt zien als de kathedraal verlicht is.”

Bezoekers kunnen het werk gewoon betreden. Van Bergen noemt zijn kathedraal een labyrint. “Een denkhuis, waar de eeuwig dolende geest zoekt naar de vraag waarom hij geboren wordt in een lichaam om te sterven. Iedereen heeft weleens last van die vraag en godsdiensten hebben geprobeerd daar een antwoord op te geven.”

Hij heeft symbolen van alle religies verwerkt in het bouwwerk.

De subtitel van deze kathedraal is een Ode aan de Vrije Geest. Van Bergen heeft bekende kunstenaars uit Aruba, Curaçao en ook Nederland uitgenodigd om kunstwerken te maken voor zijn kathedraal. Zo staat er in de nissen van de kathedraal kunst van onder anderen David Bade, Ellen Spijkstra, Francis Sling, Thirzo Martha en Jeroen Krabbé.

Krabbé is diep onder de indruk van de kathedraal van Doornen. “In een woord magistraal, een magisch bouwwerk. Als je binnenkomt ervaar ik een soort religieuze ervaring. Een meesterwerk.”

Bron: NOS