NOS | De allesbepalende lijn in de coronacrisis

Waarom worden nou al die strenge maatregelen genomen? Hierom. De grafiek in deze video laat zien waarom alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat héél veel mensen in een keer ziek worden. Als we in de coronacrisis onder deze streep blijven, blijft de boel beheersbaar.

Bron: NOS

Met dank voor de goede tip aan een trouwe lezer!