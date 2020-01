NOS | De dubieuze rol van Aruba Airlines bij het uitzetten van Cubaanse dissidenten

Tenminste twee Cubaanse dissidenten zijn tegen hun zin hun land uitgezet, waarbij ze aan boord werden gebracht van een toestel van de nationale luchtvaartmaatschappij van Aruba. Was dat wel legaal? En wat is de rol van Nederland in deze zaak?

In onderstaande YouTube-video zie je hoe Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma naar Midden-Amerika reist en in de schimmige praktijken duikt waar Aruba Airlines bij betrokken lijkt.

Eliécer Góngora Izaguirre zwerft al bijna een jaar door Midden-Amerika. Dat zijn leven zo’n radicale wending zou nemen had de Cubaan zelf ook niet verwacht toen een jaar geleden de politieke politie bij hem binnen viel. Hij werd naar eigen zeggen opgepakt vanwege zijn politieke activiteiten en tegen zijn wil – met een dubieuze rol van Aruba Airlines – Cuba uitgezet.

Wij spreken Eliécer en gaan naar Aruba om uit te zoeken welke rol Aruba Airlines speelt bij deze uitzettingen. Zij beweren namelijk dat Eliécer uit eigen wil met hun vlucht mee is gegaan.

Dit is een reportage van: Siebe Sietsma en Luuk Mulder.

Bron: NOS