NOS | Eerste Iraanse olietanker aangekomen in Venezuela

Een Iraanse olietanker met benzine is aangekomen in Venezuela. Dat meldt de Iraanse ambassade in Caracas. Het is de eerste van vijf olietankers die de brandstof naar het Zuid-Amerikaanse land brengen.

Venezuela heeft de grootste olievoorraad ter wereld in de bodem, maar door problemen bij de verwerking daarvan kampt het land met een groot tekort aan benzine. In de hoofdstad Caracas moeten automobilisten soms dagen in de rij staan bij benzinestations.

Wat er nog aan brandstof is, wordt sinds een paar maanden gerantsoeneerd en de distributie is in handen van militairen gegeven. Militairen vormen de ruggengraat van het regime van president Nicolás Maduro. Zij profiteren in tegenstelling tot de meeste Venezolanen wel van de vele natuurlijke hulpbronnen.

De vijf Iraanse tankers vervoeren volgens analisten genoegen benzine om Venezuela twee tot drie weken van brandstof te voorzien. “Iran en Venezuela hebben elkaar altijd gesteund in moeilijke tijden”, schrijft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter.

De VS had vooraf gewaarschuwd dat het de Iraanse benzinelevering zou beantwoorden en volgens een woordvoerder beraadt Washington zich nog op maatregelen. Het is niet duidelijk om wat voor maatregelen het gaat.

De Iraanse president Rohani waarschuwde gisteren dat het tegenhouden van de tankers niet zonder gevolgen zou blijven. “We hopen dat de Amerikanen geen fout maken.”

Het stoort de VS ook dat Iran technici en onderdelen naar raffinaderijen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf heeft gestuurd om te helpen. Iran wordt zwaar door Amerikaanse sancties getroffen en wil Venezuela bijstaan. Maduro zou voor de Iraanse hulp goud geven ter waarde van een half miljard dollar.

Bron: NOS