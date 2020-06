NOS | Familie herdenkt Mitch Henriquez, die vijf jaar geleden overleed

Op Aruba hebben familie en vrienden vandaag Mitch Henriquez herdacht. Het is dit weekend vijf jaar geleden dat Henriquez werd aangehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Hij overleed een dag later aan de gevolgen van zuurstofgebrek tijdens die arrestatie.

De herdenking werd gehouden bij de zee. “Het is een plek waar hij graag kwam op Aruba”, vertelt zus Lila aan Omroep West. In de middag is er een mis in de kerk, daarna gaat de familie naar de begraafplaats.

In Nederland wordt hij in besloten kring herdacht. Op Facebook organiseert de familie een vijfdaagse herdenking. “Mensen kunnen daar kaartjes of foto’s met ons delen.”

De 42-jarige Mitch Henriquez werd in juni 2015 door vijf agenten aangehouden op een muziekfestival in Den Haag. De politie arresteerde hem omdat hij had gezegd dat hij een wapen bij zich had. Henriquez verzette zich tegen de aanhouding en agenten gebruikten fors geweld, waaronder een nekklem. Een dag later overleed hij. De agent die de nekklem toepaste is in 2019 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar.

Na vijf jaar is de zaak nog altijd voor de rechter. De familie is naar eigen zeggen financieel uitgeput en is een Go Fund Me-pagina gestart. “We vragen de bevolking om hulp, zodat wij de openstaande rekeningen kunnen betalen en kunnen vechten voor gerechtigheid voor Mitch”, vertelt Lila. “Maar ook om verdere onderzoeken te kunnen betalen. Voor ons zelf is het niet meer mogelijk, het kost gewoon heel veel geld.”

De naam van Henriquez wordt de laatste weken genoemd bij Black Lives Matter-demonstraties. “‘Ik vind dat geweldig. Daaruit blijkt dat ook andere mensen het onrechtvaardig vinden”, zegt Lila.

Ze denkt dat de dood van haar broer ook met racisme te maken heeft gehad. “Dat bespreken we wel eens met vrienden die er die dag bij waren. Dan vragen wij ons af: Waarom is het zo ver gekomen? De politie heeft vanaf het begin gelogen. Op een gegeven moment ga je denken dat er iets is, anders gaan zij geen leugens vertellen. Dan moet er iets gebeurd zijn, waarschijnlijk wil de politie dat niet benoemen. De familie denkt er daarom wel zo over.”

Bron: NOS