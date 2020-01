NOS | Guaidó mag parlement Venezuela niet in en spreekt van coup

Venezolaanse veiligheidstroepen hebben verhinderd dat zelfverklaard interim-president Juan Guaidó het parlement kon binnengaan. Daar stond een stemming over het voorzitterschap op de agenda, een positie die door Guaidó wordt bekleed. Zijn oppositiepartij heeft een ruime meerderheid in de Nationale Assemblee.

De leider van de oppositie tegen president Nicolas Maduro probeerde nog over een hek rond het parlementsterrein te klimmen, maar werd daar tegengehouden door een groot aantal ME’ers. Andere leden van zijn partij hadden de grootste moeite om het Congres binnen te komen.

De zitting van het parlement verliep niet minder chaotisch. Ondanks luidkeelse protesten van Guaidó-aanhangers liet de onafhankelijke parlementariër Luis Parra zich met steun van Maduro’s socialisten beëdigen als nieuwe voorzitter. “Dit is niets minder dan opnieuw een zware klap voor onze grondwet”, zei Guaidó na de stemming. Hij sprak van een parlementaire coup.

Met een beroep op de grondwet riep Guaidó (36) zichzelf bijna een jaar geleden uit tot interim-president van Venezuela. Hij zei dat Maduro bij de presidentsverkiezingen in 2018 had gefraudeerd en dat diens positie daarmee vacant was. In de grondwet staat dat in zo’n geval de voorzitter van het parlement de presidentiële taken waarneemt. Meer dan vijftig landen hebben hem als legitieme machthebber erkend, waaronder Nederland en de Verenigde Staten.

Venezuela, met de grootste bewezen olievoorraden ter wereld, gaat al jarenlang gebukt onder een diepe economische crisis. Mensen lijden honger en het land kampt met medicijntekorten en een hyperinflatie. Miljoenen Venezolanen zijn naar buurlanden gevlucht.

Bron: NOS