NOS | Het nieuwe centrum van de coronapandemie ligt in Latijns-Amerika

Het coronavirus sloeg relatief laat toe in Latijns-Amerika. Maar nu Europa over de piek van het aantal coronabesmettingen heen lijkt, stijgt het aantal besmettingen in Latijns-Amerika juist enorm. Een scenario waarop veel landen in de regio niet zijn voorbereid.

Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn Noord- en Zuid-Amerika het huidige centrum van de coronapandemie. Verwacht wordt dat de besmettingen in de regio de komende tijd nog flink zullen toenemen. Nu al kunnen veel landen het aantal besmettingen maar moeilijk aan, door armoede en een zorgstelsel dat niet toereikend is. Deskundigen zijn bang dat dit in combinatie met corona zal leiden tot een catastrofe.

Net als in Europa reageren staatshoofden verschillend op de crisis. Zo werd in landen als Venezuela, Argentinië en Colombia het dagelijks leven van de ene op de andere dag enorm ingeperkt. Terwijl staatshoofden in andere landen de pandemie een stuk minder serieus namen. Zoals in Brazilië, Nicaragua en Mexico waar leiders lang deden alsof er niets aan de hand was. Waardoor het virus zich gemakkelijk kon verspreiden.

Gevecht tegen corona in sloppenwijken

Op 25 februari was Brazilië het eerste land in de regio waar een besmetting werd vastgesteld. Dat land is nu, met ruim 190.000 besmettingen en bijna 14.000 doden, de grootste brandhaard. Deskundigen denken dat die aantallen in werkelijkheid een stuk hoger liggen, omdat er maar beperkt wordt getest in het land.

Meerdere regio’s hebben nu strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het virus. Zo zijn de quarantainemaatregelen in São Paulo en Rio de Janeiro verlengd tot 31 mei. Maar President Bolsonaro is fel tegenstander van maatregelen die lokale autoriteiten zelf nemen.

Een van de problemen in het gevecht tegen de corona-uitbraak zijn de favela’s. In Brazilië wonen zo’n 13 miljoen mensen in een sloppenwijk. Er is veel armoede, het is er dichtbevolkt en lang niet iedereen heeft toegang tot schoon drinkwater.

Correspondent Marc Bessems bezocht Diana, die normaal als schoonmaker werkt, maar nu thuis zit. Bewoners van de favela’s worden door de overheid aan hun lot overgelaten:

‘Het volk lijdt, de favela’s worden aan hun lot overgelaten’

Waar in Brazilië de gezondheidszorg in ieder geval relatief goed op orde is, geldt dat niet voor andere landen zoals Venezuela. Dat land zit financieel aan de grond en de gezondheidszorg stond voor de coronacrisis al op instorten. Een grootschalige corona-uitbraak zou dus funest zijn.

Volgens de officiële cijfers zijn er ruim 423 besmettingen en 10 doden in Venezuela. Dat is stukken lager dan in buurlanden, zoals Colombia waar al zeker meer dan 12.000 mensen zijn besmet. Velen zetten vraagtekens bij de Venezolaanse cijfers van president Nicolás Maduro. Volgens oppositieleider Juan Guaidó klopt er niets van, hij beschuldigt de regering van manipulatie.

Lijken op straat

Een ander zwaar getroffen land is Ecuador. Daar zijn ruim 30.000 gevallen bekend en ruim 2300 mensen zijn aan het virus overleden. De regering van het land bood vorige maand nog excuses aan voor de tientallen overleden coronapatiënten die dood op straat bleven liggen in Guayaquil, de economische hoofdstad van Ecuador. De mortuaria puilden uit en er was te weinig plek voor de doden.

Ondanks de strenge lockdownmaatregelen gaan mensen in Ecuador toch de straat op. Simpelweg omdat thuisblijven een luxe is die niet voor iedereen is weggelegd. Veel mensen werken in het informele circuit en hebben geen inkomsten als ze de deur niet uitgaan.

En dat is niet alleen zo in Ecuador. Volgens Internationale Arbeidsorganisatie ILO gaat het om maar liefst 140 miljoen mensen in Latijns-Amerika voor wie thuisblijven simpelweg geen optie is.

