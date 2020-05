NOS | Jandino zamelt geld in voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Vanavond is er een speciaal tv-programma: Samen Een Koninkrijk van acteur en comedian Jandino Asparaat. In het programma wil hij zo veel mogelijk geld inzamelen voor voedselpakketten voor de eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Door corona is daar namelijk veel armoede en honger.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn eilanden in de Caraïbische Zee. Dat gebied ligt in de buurt van Zuid-Amerika. De eilanden maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

Door corona zitten de eilanden op slot en zijn de grenzen dicht. Dat is een groot probleem voor de inwoners. Veel van hen verdienen hun geld door toerisme en toeristen kunnen nu niet komen. Hierdoor zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt.

Sommige mensen hebben zelfs geen geld meer om eten te kopen. Voor die mensen komen er voedselpakketten.

Het programma is om 20.35 uur te zien op NPO1.

Bron: NOS