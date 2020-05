In de Rijksministerraad had vandaag besloten moeten worden over een nieuw pakket steunmaatregelen van Nederland aan de Caribische eilanden. Die zijn financieel zwaar getroffen door de corona-crisis, en daarom ging er onlangs al 150 miljoen euro die kant op. Daar had vandaag een nieuw bedrag bij moeten komen, maar het liep anders:

Dat was staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in gesprek met politiek verslaggever Lars Geert.

Bron: NOS